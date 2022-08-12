12.08.2022
19:55
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Происшествия

В Якутии продолжаются поиски пропавшего грибника

В Мирном продолжаются поиски пропавшего мужчины. Напомним, утром 7 августа Александр Евданов ушел за грибами с дачи в районе третьей обогатительной фабрики и не вернулся. Сотрудники МВД и МЧС Мирного, волонтеры, добровольцы и Служба спасения из Ленска ищут пропавшего с помощью квадрокоптера и тепловизора на территории, где предположительно может находиться мужчина, сообщает тгк @almaznyikrai

В Якутии мужчина пошел в лес за грибами и пропал без вести
Фото: тгк @almaznyikrai
Источник: тгк @almaznyikrai

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