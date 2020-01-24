В Якутии продолжаются антиалкогольные рейды

В продуктовом магазине на ул. Жорницкого продавали алкоголь в отсутствие соответствующей лицензии. В ходе обследовании помещения магазина из незаконного оборота полицейские изъяли 47 литров водки. Составлен административный протокол ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

37-летняя продавщица магазина на улице Горького продавала алкоголь в неустановленное время. В ходе проверки выяснилось, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка. Напоминаем, что за неоднократное нарушение розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции предусмотрена уголовная ответственность.

В тот же день участковыми уполномоченными полиции выявлен факт незаконной продажи алкоголя в одном из магазинов п. Жатай. Установлено, что ранее судимая 30-летняя местная жительница осуществила продажу бутылки водки. Женщина находилась на испытательном сроке и работала третий день.

Составлен административный протокол по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкциями статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Решением мирового суда на правонарушителя наложен административный штраф в размере 30 000 рублей.