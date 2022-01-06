06.01.2022
09:10
179

Погода

В Якутии продолжаются 50-градусные морозы

Сегодня утром, 6 января, морозы ниже 50 градусов ударили в девяти населенных пунктах. В Бестяхе зафиксирована температура -53 градуса. В Крест-Хальджае, Верхоянске и Бердигестяхе -52, Батамае и Ытык-Кюеле -51, в Батагае, Сангарах и Чурапче -50 градусов мороза, сообщает Якутское УГМС.
В Якутске сегодня ожидается день без осадков, туман , ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха днем составит минус 42-44 градусов.

Фото: Sakhalife
Источник: Якутское УГМС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх