В Якутии продолжат вызывать дожди, заменив разбившийся самолет-зондировщик

«Наши коллеги и руководство Рослесхоза отметили, что наступает самый аномальный температурный режим, в том числе на территории республики. Безусловно, мы озадачены этим вопросом. Надо признать, что благодаря поддержке федерального центра, по поручению президента и по нашей инициативе сегодня показатели по республике лучше, чем в прошлом году. При этом сейчас мы имеем договорные отношения с Центральной аэрологической обсерваторией Росгидромета по искусственному вызыванию осадков», — сказал Садовников ЯСИА.

Он сообщил, что, несмотря на то, что самолёт, который вчера потерпел вынужденную посадку, вышел из строя, договорные отношения сохраняются. Оборудование по вызыванию осадков было снято перед вылетом, пиропатроны и другая сопутствующая техника также были сняты и сейчас находятся на территории аэропорта города Якутска.

«Предприятие решило сделать коммерческий рейс в районе Оленька, где и произошла внештатная ситуация. Все договорные отношения остаются. Мы надеемся, что партнер выполнит все ранее подписанные договорные обязательства. У нас есть поручение президента страны по предложению главы республики Айсена Николаева по проведению эксперимента по искусственному вызыванию дождей для предупреждения пожаров по всей территории республики», — заключил первый вице-премьер. Напомним, что на территории Якутии с 10 июня работает самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков «Авиалесоохраны» Ан-26 «Циклон». Суда Росгидромета привлекались для предупреждения лесных пожаров и увеличения травостоя в качестве эксперимента, а самолет «Циклон» привлекается именно на их тушение.

В Якутии на смену вышедшему из строя самолёту-зондировщику Ан-30 М могут привлечь самолет «ИрАэро» Ан-30 или снова привезти Як-42, который уже работал на территории республики в мае этого года. Об этом по итогам федерального оперштаба по координации тушения лесных пожаров сообщил заместитель председателя ГоскомОБЖ региона Иннокентий Андросов, передаёт ЯСИА.

Он сообщил, что по договору с Центральной аэрологической обсерваторией Росгидромета в Якутии с начала пожароопасного сезона проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. «Мы также привлекали самолёт по заявкам Минсельхоза республики на повышение травостоя и на понижение класса пожароопасности. Май отработал самолёт Як-42, а в июне — Ан-30 М. Для нас вчерашний случай жесткой посадки судна Ан-30 около Оленька стал большой неожиданностью. Хорошо, что все живы. В эти дни мы ведём переговоры с ответственным по ведению данной работы о том, как до конца выполнить запланированные работы. По графику должны были выполнить полёты в июле-августе — всего 130 часов. Есть предварительные варианты — это самолет «ИрАэро» Ан-30, который уже работает на территории республики, а второй вариант — привезти обратно Як-42, который сейчас находится в Москве. В ближайшие дни определимся», — сказал Андросов.