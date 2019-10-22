В Якутии продолжат сокращение численности госслужащих
В Якутии будет продолжено сокращение количества госслужащих. Об этом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сказал во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопросы своих подписчиков.
«Эти процессы идут не только в Якутии, но и по всей стране. Мы переходим на нормативное финансирование, в рамках которого рассматриваем вопросы дальнейшей оптимизации именно государственных служащих. Это работники министерств и ведомств, муниципальные служащие. Надо работать над тем, чтобы выполнять государственные функции с меньшим количеством чиновников», — поделился с подписчиками в соцсетях Айсен Николаев.
Ил Дархан также подчеркнул, что сокращение государственного аппарата в Якутии идет с 2018 года.
«В прошлом году мы сократили государственный аппарат на 7%. И сейчас сокращение излишней численности чиновников будет продолжено», — добавил глава региона. Напомним, что с 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению «армии» госслужащих и повышению зарплат оставшимся.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82