В Якутии продолжат сокращение численности госслужащих

В Якутии будет продолжено сокращение количества госслужащих. Об этом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сказал во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопросы своих подписчиков.

«Эти процессы идут не только в Якутии, но и по всей стране. Мы переходим на нормативное финансирование, в рамках которого рассматриваем вопросы дальнейшей оптимизации именно государственных служащих. Это работники министерств и ведомств, муниципальные служащие. Надо работать над тем, чтобы выполнять государственные функции с меньшим количеством чиновников», — поделился с подписчиками в соцсетях Айсен Николаев.

Ил Дархан также подчеркнул, что сокращение государственного аппарата в Якутии идет с 2018 года.