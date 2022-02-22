В Якутии продолжат смягчать ковидные ограничения

В Якутии поэтапное снятие действующих ограничительных мер будет осуществляться исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Тренд на снижение уже есть. Об этом сообщил Глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира «Прямой разговор» на телеканале «Россия 24».

«Пик коронавируса мы преодолели. По Якутску – стабильное снижение заболеваемости. По районам не такая стабильная ситуация, но тренд на снижение есть. В целом по республике количество заболевших снижается», – сказал Айсен Николаев.

Как отметил Глава республики, те меры, которые были приняты ранее, оправдали себя. Это дистанционное консультирование и открытие амбулаторного центра в «Триумфе».

Глава поблагодарил медиков, которые работали эти недели в «Триумфе» и оказали помощь порядка 16 000 якутянам.

Напомним, с начала работы центра медики приняли около 16 тысяч человек, у 34% обратившихся подтвердились положительные результаты на COVID-19, все обратившиеся бесплатно получили необходимые лекарства. Было оформлено более 2 тысяч листков нетрудоспособности.