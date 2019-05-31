В Вилюйском районе продолжают убирать космический мусор

На территории Вилюйского района идет поиск фрагментов второй ступени ракетоносителя «Союз 2.1», стартовавшего 27 декабря прошлого года с космодрома «Восточный». Об этом написал министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев на своей странице в соцсети. В поисках задействованы сотрудники поисковой группы госкорпорации «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», Минэкологии Якутии, Службы спасения республики, администрации МР «Вилюйский улус (район)» и МО «Югюлятский наслег». Источник: https://news.ykt.ru/article/87343

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82