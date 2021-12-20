В Якутии продолжается спад ковида

Продолжается уменьшение числа новых случаев заболевания короновирусом. Если 18 декабря было выявлено 178 случаев, вчера, 19 декабря — 118 случаев, то сегодня, 20 декабря — 77 случаев. На 20.12.2021 г. выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 48 случаев, — Нерюнгринский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Янский, Хангаласский районы по 3 случая, — Алданский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Усть-Майский районы — по 2 случая — Ленский район – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 1047 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 783 603 теста.



Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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