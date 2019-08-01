В Якутии продолжается сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В Республике Саха (Якутия) объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка.

«На 26 июня предприятиями и коллективами Республики Саха (Якутия) перечислено 1 915 175 рублей на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», рассказал в интервью Якутия 24 заместитель министра Афанасий Постников.

Органам местного самоуправления, трудовым коллективам предприятий, организаций и учреждений Якутии независимо от форм собственности рекомендовано принять участие в оказании помощи. Сбор денежных средств на оказание материальной помощи продлится 15 августа 2019 года.

Публикуем информацию о реквизитах счёта для сбора средств на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОКТМО 25701000

КБК — 000 0000 0000000 000 510