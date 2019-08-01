В Якутии продолжается сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В Республике Саха (Якутия) объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка.
«На 26 июня предприятиями и коллективами Республики Саха (Якутия) перечислено 1 915 175 рублей на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», рассказал в интервью Якутия 24 заместитель министра Афанасий Постников.
Органам местного самоуправления, трудовым коллективам предприятий, организаций и учреждений Якутии независимо от форм собственности рекомендовано принять участие в оказании помощи. Сбор денежных средств на оказание материальной помощи продлится 15 августа 2019 года.
Публикуем информацию о реквизитах счёта для сбора средств на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области:
Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ОКТМО 25701000
КБК — 000 0000 0000000 000 510