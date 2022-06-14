В Якутии продолжается реализация программы социальной газификации

14 июня, состоялось еженедельное заседание республиканского штаба социальной газификации. Региональный оператор газификации АО «Сахатранснефтегаз» отчитался о том, что в 2022 году принято 3095 заявок, в том числе 97 за последнюю неделю. Для подключения в текущем году подписано 2339 договоров.

Всего разработано 1580 проектов и смет; 1172 объектов законтрактовано и 247 выполнено. В настоящий момент основным препятствием к выполнению подрядными организациями строительно-монтажных работ является долгая процедура выдачи ордеров на земляные работы, отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев.

Региональный оператор также отчитался по материалам для работ: более 84 километров газовой трубы имеется в наличии у «Сахатранснефтегаза», более 36 км в наличии у подрядных организаций. Дополнительный объем трубной продукции находится в пути.

Первый заместитель министра промышленности и геологии РС(Я) Михаил Кириллин подчеркнул, что администрации муниципальных районов должны в первую очередь вести контроль за выполнением со стороны заявителя своих обязанностей по газификации. Кроме того, он согласился, что администрации города Якутска необходимо ускорить процессы для выдачи земляных ордеров.