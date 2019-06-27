В Якутии продолжается работа по защите прав обманутых дольщиков

В Якутии будет создан специализированный республиканский Фонд для решения вопросов обманутых дольщиков. Об этом заявил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ на встрече с координатором инициативных групп дольщиков по Центральному Федеральному округу и Якутии общественного движения обманутых дольщиков России Натальей БУЛИНОЙ, при участии Руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии Единая Россия в Республике Саха (Якутия) Елены ГОЛОМАРЕВОЙ, председателя НКО РООД «Квадрат» Сергея РОМАНОВА.

В первую очередь, участники встречи обратили внимание на отсутствие информированности населения о схемах мошенничества при заключении договоров приобретения и строительства жилья. Отдельно была затронута тема обмана населения при строительстве индивидуального жилья.

Участники встречи отметили, что Республика Саха (Якутия) находится на передовых позициях в Российской Федерации по решению проблем обманутых дольщиков.

В настоящее время в Якутии проблемными являются 11 объектов строительства, в которых приобрели жилье 552 гражданина.

«Работа по разрешению проблем обманутых дольщиков ведется в соответствии с утвержденными сроками в «дорожных картах». Властями региона принимаются все меры для скорейшего восстановления нарушенных прав граждан – участников долевого строительства жилья. Конечной целью нашей работы является восстановление нарушенных прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В настоящее время ведется работа с федеральными органами исполнительной власти по включению Якутии в пилотный проект по завершению строительства проблемных объектов», — прокомментировал итоги встречи Кирилл Бычков.

«Мы на этом останавливаться не будем и продолжим расширять инструментарий по решению проблемы, применять и использовать все лучшие практики которые есть в Российской Федерации, чтобы добиться лидирующих позиций в данном направлении», — добавил он.