В Якутии продолжается прививочная кампания против коронавируса

В республике продолжается прививочная кампании против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 8 ноября 2021 года в целом в республике первую вакцину от коронавируса получили 416 406 человек, что составляет 58% взрослого населения. Об этом во время традиционного брифинга республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила и.о. министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Всего в республику поступило 527 100 доз вакцины для профилактикиCOVID-19. Первый компонент прививки получили 80 297 лиц старше 60 лет. Ревакцинировано 34 916 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 8 ноября зарегистрирован 291 новый случай коронавирусной инфекции. За последние сутки больше всего случаев заболевания ковидом выявлено в Якутске – 143 случая.

Вирус ковида выявлен в улусах Якутии: в Мирнинском районе – 18 случаев, в Нерюнгринском – 15, Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском – по 14, Хангаласском ­– 11, Алданском, Оймяконском – по 10, Булунском – 8 случаев. От одного до 6 случаев зафиксировано в Намском, Нюрбинском, Усть-Майском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Кобяйском, Усть-Янском, Аллаиховском и Горном районах.

По данным республиканского оперштаба, за сутки лабораториями республики проведено 2 373 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 640 301 тест.

Подробно с адресами для вакцинации от новой коронавирусной инфекции в городе Якутске на 8 ноября 2021 года можно ознакомиться здесь.