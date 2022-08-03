В Якутии продолжается подготовка к отопительному сезону

Общая готовность в Якутии к новому отопительному сезону составляет 60 %. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Шувалов на заседании Правительственной комиссии по подготовке к отопительному сезону 2022/2023 года.

На сегодня к зиме в республике готовы 62 % котельных, 65 % тепловых сетей, 63 % водопроводных сетей и 60 % канализационных сетей. Напомним, что к осенне-зимнему периоду необходимо подготовить более одной тысячи котельных и более 7 тысяч км инженерных сетей.

В период навигации планируется завезти 533,9 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день, отгружено 337,1 тыс. тонн (62,4 %) и до мест назначения доставлено 222,2 тыс. тонн (41,1 %).

В рамках подготовки к отопительному сезону проводятся ремонтные и профилактические работы не только на объектах ЖКХ, но и в жилфонде, социальных объектах. В ходе заседания заслушаны доклады о ходе подготовки к отопительному сезону муниципальных образований.

В городе Якутск готовность объектов ЖКХ составляет 55%, в 8 котельных завершены ремонтные работы, всего запланирован ремонт 33 котельных. Всего по городу Якутску функционирует 76 котельных. Готовность жилфонда по промывке систем отопления составляет 81 %.

На особом контроле подготовка к отопительному сезону в Олекминском и Нерюнгринском районах. В Олекминске проводятся работу по строительству нефтяной котельной взамен аварийной котельной «АТП». В Нерюнгринском районе готовность к зиме составляет 66 %, жилищный фонд подготовлен на 53 %. В поселке Чульман из-за ремонта дымной трубы на Чульманской ТЭЦ сдвигаются сроки подачи горячей воды населению.

Запуск котельных ГУП «ЖКХ РС (Я)» начнется с 8 августа в Аллаиховском районе. С 15 августа отопительный сезон начнется в Анабарском, Нижнеколымском, Оленекском, Булунском районах. С 25 августа – в Среднеколымском, с 28 августа Абыйском и Момском районах. В целях просушки пострадавших домов Верхоянского района после дождевого паводка планируется преждевременно запустить отопительный сезон в ближайшее время.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников поручил своевременно подготовить объекты к отопительному сезону и получение паспортов готовности, завершить капитальный ремонт многоквартирных домов. Также особое внимание и контроль уделяется исполнению ресурсоснабжающими предприятиями предписаний Ленского управления Ростехнадзора.