В Якутии продолжается охота на бутлегеров

Участковым уполномоченным полиции выявлен факт незаконной реализации крепких спиртных напитков в магазине по ул. Лермонтова г. Якутска. Вся водочная продукция изъята. В отношении продавца, допустившего правонарушение, составлен административный протокол.

В г. Покровске участковые изъяли около 400 литров пива. На момент рейда полиции в магазине, расположенном на ул. Комсомольской, находилась 18-летняя девушка-продавец. Установлено, что данный торговый объект не имеет лицензии на реализацию алкоголя. Проводится административное расследование.

Тем временем, в с. Ытык-Кюель по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» в отношении местного жителя. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции, но все предупреждения полицейских игнорировал.

Рейды полиции продолжаются.