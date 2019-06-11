В Якутии продолжается доставка топлива для филиалов ГУП ЖКХ

ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжает в плановом режиме обеспечивать поставку топливно-энергетических ресурсов в районы Якутии.

Всего в период навигации предприятие планирует завезти для нужд производственных филиалов с месторождений и угольных разрезов 368,2 тыс. тонн котельного топлива: 287,5 тыс. тонн угля, 67 тыс. тонн нефтяного и 13,7 тыс. тонн газоконденсатного топлива.

Так, в Амгинский район для нужд филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» речными судами доставлен весь запланированный объем каменного угля с разреза «Джебарики-Хая» в количестве 30 тысяч тонн. Автотранспортом Амгинского участка ООО «СахаСпецТранс» организована перевозка угля на склад хранения производственного филиала.

По информации специалистов топливного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)», по Вилюю запланировано перевезти 39 тыс. тонн твердого топлива для нужд Нюрбинского, Сунтарского и Верхневилюйского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)». На сегодня все необходимые объемы угля отгружены на суда ПАО «ЛОРП», из которых в Нюрбинский район доставлено 19 680 тонн угля.

Кроме того, из поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района из запланированных 12,7 тыс. тонн в промежуточный пункт перевалки в п. Сангар доставлено 2,5 тыс. тонн газоконденсатного топлива для дальнейшей перевозки в арктические районы республики.

Как сообщалось ранее, речная навигация в Нижнеколымском районе Якутии набрала хороший темп. На текущий момент в Зеленомысский речной порт завезено 11 600 тонн каменного угля для Нижнеколымского филиала предприятия. Всего на водный транспорт с Зырянского угольного разреза отгружено 26 065 тонн угля, который поставят в Абыйский и Нижнеколымский районы республики.