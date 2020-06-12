В Якутии продолжается акция #СпасибоВрачам

В преддверии празднования Дня России в Верхневилюйском и Таттинском улусах руководители местных отделений партии “Единая Россия” передали врачам продуктовые наборы к чаю.

“Каждому медицинскому и техническому персоналу борющихся с коронавирусом Верхневилюйской ЦРБ от имени партии «Единая Россия» вручил наборы сладостей. Спасибо Вам за работу”, — написал Спиридон Борбуев, исполнительный секретарь Верхневилюйского местного отделения партии в своем Instagram.

“Главному врачу Таттинской районной больницы Сардаане Кононовой вручили продуктовые наборы к чаю в знак нашей поддержки медикам, и этим самым показать им чувство плеча в сложный эпидемиологический период. Уверен, благодаря их самоотверженному труду и профессионализму мы преодолеем пандемию коронавируса”, — сказал Михаил Тарасов, секретарь Таттинского местного отделения партии «Единая Россия».

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