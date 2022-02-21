В Якутии продолжается акция «Безопасный лед»

На территории Якутии начался четвертый этап профилактической акции «Безопасный лед», которая направлена на пропаганду безопасного поведения населения наводных объектах. К проведению акции привлечены не только специалисты в области безопасности на водных объектах, но и представители органов власти различного уровня, волонтерские движения и общественность.

Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах, выявление нарушений и проведение профилактических мероприятий в данном направлении.

Ежедневно межведомственными патрульными группами осуществляются патрулирования и мониторинг водных объектов, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с населением по мерам безопасного поведения на льду, производится выборочный замер толщины льда, осуществляется контроль за действующими ледовыми переправами, проводятся рейды по выявлению несанкционированных выездов автотранспорта на лед.

– В ходе рейдов водителей автотранспортных средств информируют о фактическом состоянии льда на водных объектах, о действующих ледовых переправах и об опасности выезда на лед в несанкционированных местах. На водителей, которые подвергают опасности свою жизнь и жизни пассажиров, составляются административные протоколы по статье 9.10 КоАП РС (Я), – отметила Майя Жиркова, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного Управления МЧС России по РС (Я).

Большое внимание инспекторы уделяют безопасности детей. Межведомственными профилактическими группами проводятся уроки безопасности, целью которых является формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности.

В учебных заведениях инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные объясняют ребятам, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему, сотрудники МЧС России показывают, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

Инспекторы ГИМС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. Помните, что это залог вашей безопасности!