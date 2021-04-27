В Якутии продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Якутии на 27 апреля выявлено 82 новых случая новой коронавирусной инфекции:

— Якутск 49 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 22 случая;

— Алданский, Намский районы по 4 случая;

— Мирнинский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 34916 случаев заболевания COVID-19.

598 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 440 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 047 036 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.

По состоянию на 27.04.2021 в республику поступило всего 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 27.04.2021г получили первую вакцинацию – 105 769 человек, в том числе за сутки — 1109. Вторую вакцинацию получили – 60 287 человек, в том числе за сутки – 1381.

Получили первую вакцинацию – 25 810 лиц, старше 60 лет, вторую вакцинацию – 14 102.

Использовано 93,1% от поступившей в республику вакцины.