В Якутии продолжает расти число заболевших ковидом
На 25 ноября в республике выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 37 случаев,
— Среднеколымский район – 4 случая,
— Алданский, Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы – по 3 случая,
— Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Мирнинский, Намский и Хангаласский районы – по 2 случая,
— Нерюнгринский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 494 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 651 546 тестов.
За последние сутки госпитализировано 9 человек или 14,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 63 случая.
За сутки 57,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,3%.
На 25.11.2022 лечение в стационарах получают 12,6% больных, в амбулаторных условиях – 87,4%.
За сутки выздоровело 35 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 699 261 человек.
(97,5% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 191 144 человека.
Это 76,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 25.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 297 входящих звонков
• Проведено 1 494 исследования в сутки
• Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 29,7%
• На горячую линию здравоохранения поступило 64 звонка
• Волонтеры не были задействованы
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