В Якутии продолжает расти число заболевших ковидом

На 25 ноября в республике выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 37 случаев,

— Среднеколымский район – 4 случая,

— Алданский, Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы – по 3 случая,

— Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Мирнинский, Намский и Хангаласский районы – по 2 случая,

— Нерюнгринский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 494 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 651 546 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 14,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 63 случая.

За сутки 57,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,3%.

На 25.11.2022 лечение в стационарах получают 12,6% больных, в амбулаторных условиях – 87,4%.

За сутки выздоровело 35 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 699 261 человек.

(97,5% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 191 144 человека.

Это 76,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 25.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 297 входящих звонков

• Проведено 1 494 исследования в сутки

• Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 29,7%

• На горячую линию здравоохранения поступило 64 звонка

• Волонтеры не были задействованы