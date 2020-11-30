В Якутии продлены ограничения по коронавирусу

В Якутии число зараженных COVID-19 преодолело порог в 20 тысяч человек.

Сегодня, 30 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19, в т.ч. 46 носителей новой коронавирусной инфекции

В Якутии режим повышенной готовности продлен до 15 января 2021 года.

В Якутске — 111 случаев.

-Мирнинский район 10 случаев;

-Нерюнгринский район 9 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 8 случаев;

-Нюрбинский и Сунтарский районы по 6 случаев;

-Горный, Ленский, Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 5 случаев;

-Алданский, Вилюйский, Намский, Оймяконский, Олекминский и Усть-Майский районы по 4 случая;

-Оленекский и Томпонский районы по 3 случая;

-Жиганский и Кобяйский районы по 2 случая;

-Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский, Нижнеколымский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4.



За сутки лабораториями республики проведено 2 565 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 782 488 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 20054 случая заболевания COVID-19, 226 случаев летального исхода.