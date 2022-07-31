В Якутии продлен запрет на посещение лесов

В связи с установлением на территории Республики Саха (Якутия) высокого класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, отсутствием улучшений обстановки по данным метеорологических прогнозов на основании ст. 53.5 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России от 06.09.2016 № 457, распоряжения главы Республики Саха (Якутия) от 10.06.2022 № 613-рг «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики Саха (Якутия)» приказом министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 27.07.2022 № 01-05/1-643 на территории большинства лесных участков земель лесного фонда лесничеств повторно введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения работ, за исключением сквозного проезда, на 21 календарный день.

Исключения составляют лица, осуществляющие использование лесных участков, предоставленных в пользование, работы по охране, защите и воспроизводству лесов, тушение пожаров, аварийно-спасательные работы, работы по обеспечению функционирования особо-охраняемых природных территорий, а также сотрудники правоохранительных органов и органов контроля.

Кроме того, граждане должны знать и соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614.

Согласно п. 8 названных Правил в лесуи на прилегающей к нему территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев, на участках повреждённого леса, торфяниках, в неочищенных местах рубок, в местах с подсохшей травой и т.д.;

В других местах — только на площадках, отделённых противопожарной полосой не менее 50 см. После использования костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до полного прекращения тления!

2) курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

3) бросать горящие спички, окурки и горячую золу;

4) использовать машины с неисправной системой работы двигателя;

5) заправлять горючим топливные баки при работе двигателя;

6) оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами(т.е.бензином, керосином и т.д.) материалы (в частности, бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

7) бросать стекло (стеклянные бутылки, банки)и т.д.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды граждане и должностные лица организаций, пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, ОБЯЗАНЫ обеспечивать её очистку от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 м. от границ территории и (или) леса либо отделять противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1.4 м или иным противопожарным барьером (п. 10 Правил).

Также гражданам необходимо знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479.

Пунктом 218 указанных Правил установлен ЗАПРЕТ на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, запаса, населённых пунктов, а также разведение костров на полях.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае возникновения любых пожаров граждане обязаны немедленно уведомлять о них пожарную охрану, а до её прибытия принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Уважаемые якутяне! Соблюдайте требования пожарной безопасности, не становитесь виновниками лесных пожаров!