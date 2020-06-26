26.06.2020
11:07
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Коронавирус

В Якутии продлен режим ограничения

Сегодня, 26 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано  50 новых случая коронавируса.

Из них 45 в Якутске, 2 в Мирнинском районе, есть единичные случаи в других улусах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4013 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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