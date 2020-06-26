В Якутии продлен режим ограничения

Сегодня, 26 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике. В Якутии за сутки зарегистрировано 50 новых случая коронавируса. Из них 45 в Якутске, 2 в Мирнинском районе, есть единичные случаи в других улусах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно. Таким образом, в регионе зарегистрировано 4013 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх