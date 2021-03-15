В Якутии продлен режим ограничений: новые разрешения

Сегодня, 15 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:

Якутск 20 случаев;

Чурапчинский район 5 случаев;

Мирнинский район 2 случая;

Вилюйский, Горный, Нерюнгринский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 870 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 987 281 тест.

За все время в республике зарегистрировано 33121 случай заболевания COVID-19.

536 человек умерло.

По состоянию на 15.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 55 132 человека, вторую вакцинацию получили – 33 100 человек. Использовано 98,6 % от поступившей в республику вакцины.

Режим ограничений на территории Республики Саха (Якутия) продлевается по 31 марта 2021 года включительно.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, также продлевается по 31 марта 2021 года.

Разрешается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий по согласованию с республиканским Оперштабом.

Увеличивается загрузка зрительного зала до 75 процентов в кинотеатрах и театрах, концертных организациях.

Разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов.

Отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений, организации обязаны проводить их еженедельно в удобное для них время.