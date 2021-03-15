В Якутии продлен режим ограничений: новые разрешения
Сегодня, 15 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:
- Якутск 20 случаев;
- Чурапчинский район 5 случаев;
- Мирнинский район 2 случая;
- Вилюйский, Горный, Нерюнгринский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 870 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 987 281 тест.
За все время в республике зарегистрировано 33121 случай заболевания COVID-19.
536 человек умерло.
По состоянию на 15.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 55 132 человека, вторую вакцинацию получили – 33 100 человек. Использовано 98,6 % от поступившей в республику вакцины.
Режим ограничений на территории Республики Саха (Якутия) продлевается по 31 марта 2021 года включительно.
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, также продлевается по 31 марта 2021 года.
Разрешается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий по согласованию с республиканским Оперштабом.
Увеличивается загрузка зрительного зала до 75 процентов в кинотеатрах и театрах, концертных организациях.
Разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов.
Отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений, организации обязаны проводить их еженедельно в удобное для них время.
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