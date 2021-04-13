В Якутии продавец гашиша получил 10 лет «строгача»

Житель Удачного получил 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в период с 13 по 19 ноября 2019 г., четыре раза реализовал гашиш различным людям, а также хранил в целях дальнейшей реализации по месту своего проживания расфасованную партию наркотика в крупном размере, которая была изъята в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.