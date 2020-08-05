В Якутии проанализировали первые результаты модернизации госуправления

Первые итоги реализации проекта по модернизации государственного управления и первоочередные задачи рассмотрели сегодня на совещании у главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Как отметил руководитель региона, приоритетной задачей госуправления в республике остаётся повышение эффективности работы аппарата за счёт цифровой трансформации, повышения открытости действий, упрощения структуры принятия решений, сокращения сроков предоставления государственных услуг жителям республики.

В рамках проекта с июля 2020 года в Минимуществе, МинЖКХ и Госкомцен республики внедрены первые перестройки процессов управления. Во всех трёх ведомствах теперь, например, право подписания части документов получили специалисты, которые являются непосредственными исполнителями.

«Это позволило сократить процесс принятия управленческих решений. Вкупе это сократило порядка 2 месяцев работы руководителей в год, которые тратились на согласование. Теперь реагировать на поступающие запросы будут практически в режиме реального времени», – сообщила первый заместитель руководителя администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Елена КУЗНЕЦОВА.

Уже в сентябре начнётся процесс цифровизации ежедневных рабочих процессов и предоставления госуслуг. Перевод в электронный формат позволит повысить производительность и качество труда государственных гражданских служащих и снизить временные затраты в 4-5 раз.

«Это даст возможность сфокусироваться на стратегических вопросах, людях и их ожиданиях, максимально высвободить рабочее время на решение задач по повышению качества жизни в республике», – сказал глава Якутии.

Для повышения открытости действий власти с сентября будет запущен «Час с министром», который предусматривает еженедельное общение руководства ведомств с жителями республики в режиме вопрос-ответ на площадке портала Oneclickyakutia.

Также в рамках проекта в открытом доступе на официальном портале правительства республики размещена вся информация о ходе реализации национальных проектов в Якутии: информация о строительстве дорог, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройства, обеспечения жителей республики жильём, а также сведения об ответственных за достижение результатов в лицах.

В планах уже в октябре внедрить процедуру обмена информацией и доступ в режиме онлайн к информации о реализации национальных проектов контрольно-надзорным органам для оперативного обмена информацией при принятии превентивных мер исключения правонарушений.