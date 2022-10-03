03.10.2022
17:17
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Общество

В Якутии призыв граждан в рамках частичной мобилизации продолжается

Подготовка мобилизованных идет в Хабаровском крае на одном из полигонов Восточного военного округа.

На сегодняшний день в Якутии мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации продолжаются, об этом передает ЯСИА.

Ранее в ряде российских СМИ прошла информация об окончании частичной мобилизации в регионе. Данная информация ошибочна, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как информировали в ведомстве, подготовка мобилизованных военнослужащих идет на одном из полигонов Восточного военного округа в Хабаровском крае. Под руководством имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах инструкторов призванные из запаса якутяне выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия и танков Т-80.

Огонь ведется по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

После завершения подготовки подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.​

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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