В Якутии призыв граждан в рамках частичной мобилизации продолжается
Подготовка мобилизованных идет в Хабаровском крае на одном из полигонов Восточного военного округа.
На сегодняшний день в Якутии мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации продолжаются, об этом передает ЯСИА.
Ранее в ряде российских СМИ прошла информация об окончании частичной мобилизации в регионе. Данная информация ошибочна, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как информировали в ведомстве, подготовка мобилизованных военнослужащих идет на одном из полигонов Восточного военного округа в Хабаровском крае. Под руководством имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах инструкторов призванные из запаса якутяне выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия и танков Т-80.
Огонь ведется по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.
После завершения подготовки подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий