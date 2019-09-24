В Якутии признанная судом мошенница по-прежнему в кадровой обойме

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17 мая мы опубликовали статью «В Якутии признанная судом мошенница руководит ГБУ» https://sakhalife.ru/v-yakutii-priznannaya-sudom-moshennica-rukovodit-gbu/ Видимо, министр имущественных и земельных отношений (МИЗО) республики Евгения ГРИГОРЬЕВА не считает зазорным поступок своей подчиненной — Светланы СЛЕПЦОВОЙ, бывшего руководителя государственного унитарного предприятия Якутии «Республиканского центра технического учета и технической инвентаризации» (ГУП РЦТИ).

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ГУП «РЦТИ» действует с 5 октября 2005 г. Основным видом деятельности является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Учредитель: МИЗО РС(Я).

Напомним, что 10 июня 2018 года в ГУП «РЦТИ» прошли обыски. Бывшего руководителя бюджетного учреждения Светлану СЛЕПЦОВУ и действующего на тот момент руководителя данного предприятия Тимофея КУЛИЧКИНА обвинили в мошенничестве, совершенного с использованием своего служебного положения. На управленцев возбудили уголовные дела. Потерпевшая сторона – ГУП РЦТИ просил суд о прекращении дела в связи с примирением сторон. Но, изучив доказательную базу, суд признал подсудимых виновными в совершении мошенничества.

В результате Тимофей КУЛИЧКИН был уволен с занимаемой должности. А вот СЛЕПЦОВА Светлана Ивановна, в момент обысков занимавшая пост руководителя государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки», продолжает по сей день оставаться в кадровой «обойме».

После общественного резонанса, вызванного публикацией статьи «В Якутии признанная судом мошенница руководит ГБУ», можно было предположить, что министр уволит ее с глаз долой.

Но министр поступила следующим образом — перевела Светлану Слепцову на другое место, несколько понизив в ранге, но оставив в руководящем составе предприятия, обслуживающего имущественный комплекс республики.

В августе 2019 года министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения ГРИГОРЬЕВА назначила Светлану СЛЕПЦОВУ заместителем директора ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки». Информацию об этом не афишируют.

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ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» так же подчиняется МИЗО РС(Я).

Директором госучреждения в августе этого года назначена женщина, ранее возглавлявшая Департамент в МИЗО РС(Я). Руководитель скоро отправится в декретный отпуск, сообщают источники.

Получается, что в скором времени Светлана СЛЕПЦОВА, осужденная за мошенничество, снова возьмет в свои руки бразды правления. Ведь по структуре предприятия, у директора всего один заместитель.

Считается, что в Якутии ведется борьба с коррупцией. При главе республики действует управление по профилактике коррупции и иных правонарушений.