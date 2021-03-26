В Якутии призеры семейного конкурса получат жеребенка

В первое воскресенье апреля в Республике Саха (Якутия) отмечается День отца в этом году праздник выпадает на 4 апреля, во второе воскресенье апреля отмечается День сына, который выпал на 12 апреля. В связи с этими датами по всей республике проводят различные мероприятия, в рамках празднования Дня отца и Дня сына в Республике Саха (Якутия), чествуют достойных отцов и сыновей.

Ежегодно в республике проводятся традиционные республиканские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» с целью повышения статуса и роли отца в обществе, продвижения традиционных культурных и семейных ценностей, ответственного отцовства и воспитания юношества. В этом году соревнования пройдут под знаком Года здоровья в Республике Саха (Якутия). В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из двух человек — отца и сына в возрасте от 14 до 17 лет (включительно). Отборочный тур в муниципальных образованиях проводится с 09 по 31 марта 2021 г. Республиканский финал соревнований состоится 8-9 апреля 2021 г. в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса (района).

По традиции соревнования проводятся на родине gобедителя предыдущих соревнований — победитель XX юбилейных соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э» отец и сын — Вячеслав и Сокол Соколовы из Мегино-Кангаласского улуса (района).

Отец и сын — победители отборочного тура соревнований покажут свое умение и мастерство в этапах соревнований: распил бревна на поленья. Командный итог выводится по итогам всех этапов соревнований. Победитель определяется по времени и качеству выполнения заданий этапов.

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в целях повышения мотивации участников и престижа соревнований проводит конкурс «Лучшее проведение отборочного тура ХХI Республиканских онлайн соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э — 2021» в муниципальных образованиях РС (Я). Муниципальные образования предоставляют организаторам пост-релиз и фотографии по итогам проведения отборочного тура соревнований в количестве 10 шт. по электронной почте mintrud.org@mail.ru в срок до 04 апреля 2021 г. Победитель данного конкурса награждается ценным призом – большим телевизором в 43 дюйма и дипломом.

По итогам соревнований победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами от организаторов и спонсоров. Так обладатель 1 места получает квадроцикл, за второе место – мотоцикл и за третье место — специальный приз от главы муниципального района «Мегино-Кангаласский улус (район)» — жеребенок. А так же специальные призы от некоммерческой организации (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и от общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия) — СКС (самозарядный карабин нарезной версии).