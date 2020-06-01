В Якутии присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

В Алданском районном суде с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении гр.П., обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении ресторана, расположенного в г. Алдан, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему удары руками и ногами по голове и другим различным частям тела. Впоследствии мужчина скончался в реанимационном отделении Алданской центральной районной больницы.

По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей гр. П оправдан, в его отношении в связи с этим судом вынесен оправдательный приговор.

Прокуратура не согласилась с данным приговором, государственным обвинителем при этом отмечено, что преступление совершено в общественном месте, имеются видеозаписи и очевидцы совершенного преступления, однако присяжные пришли к выводу о том, что не было самого события преступления.

По апелляционному представлению государственного обвинителя в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допущенными при формировании коллегии присяжных заседателей, и иным доводам оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.