В Якутии присяжные оправдали обвиняемого в двойном убийстве

Вынесен оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в убийстве и в покушении на убийство.

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело в отношении П. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30 — пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Органами предварительного расследования П. предъявлено обвинение в том, что он в июне 2019 года узнал от своего зятя, что его дальний родственник Ш. в компании друзей, в числе которых был Ф., приезжали к ним домой для выяснения отношений. П. разозлился на Ш. и позвонил ему. В телефонный разговор между П. и Ш. вмешался Ф. и между ними произошел конфликт, в ходе которого П. позвал Ф. и его компанию для выяснения отношений к себе домой.

Далее П., находясь дома, взял охотничье ружье, зарядил его пятью патронами с дробовыми зарядами и, услышав звук подъехавшей машины, вышел во двор своего дома. Он увидел, как из автомашины, припаркованной возле ворот его забора, выходят Ф., А., С., Ш. и подходят к воротам. Далее П. со двора дома через закрытые ворота забора из профилированного листа произвел один выстрел из ружья, в результате которого А. упал на землю и потерял сознание. Затем он же произвел подряд два выстрела из ружья поверх ворот в С. и Ф., находившихся на улице возле забора. Затем, выйдя со двора на улицу через калитку, увидев Ш., произвел один выстрел с расстояния не менее 1 метра. После чего он же произвел с целью причинения смерти один прицельный выстрел в убегающего Ф., но промахнулся. От полученных повреждений С. и Ш.скончались.

Уголовное дело в отношении П. рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. 14 июля 2020 г. коллегия, состоящая из 8 присяжных заседателей, вынесла вердикт о невиновности подсудимого П., то есть вынесла в отношении него оправдательный вердикт.

Приговором Верховного Суда РС (Я) от 20.07.2020 г. подсудимый П. признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30 — пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта и оправдан на основании пунктов 3, 4 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.