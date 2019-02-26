В Якутии приступили к рассмотрению новых видов нефтегазопереработки

В республике созданы рабочие группы для рассмотрения возможности создания новых проектов нефтегазопереработки. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в министерстве промышленности и геологии республики.

«Проводится всесторонний анализ материалов для подготовки взвешенного решения по реализации потенциальных инвестиционных проектов, направленных на создание собственной базы производства моторного топлива и других сопутствующих высоко востребованных продуктов. Ведется оценка перспективных и реализованных проектов», — ответили в ведомстве на запрос телеканала «Якутия 24» о строительстве базы моторного топлива в республике.

В министерстве обосновали необходимость создания нефтегазоперерабатывающих производств на территории республики. Это сложность доставки нефтепродуктов, высокая волатильность биржевых цен на нефтепродукты и необходимость привлечения на длительный срок значительных кредитных средств.

Ранее премьер-министр Якутии Владимир Солодов сообщил, что в 2019 году планируется строительство автомобильной газонаполнительной станции в Ленском районе за счет внебюджетных средств. Программа развития газомоторного топлива в Якутии оценивается в 3,3 млрд рублей.

Фото с yk24.ru