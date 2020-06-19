В Якутии прирост заболевших COVID-19 не уменьшается

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За последние сутки количество новых заражений коронавирусной инфекцией в республике увеличилось на 97 человек. Об этом сообщила во время брифинга со СМИ вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По состоянию на 19 июня в общем по республике имеется 3486 случаев заражения коронавируса. За сутки эта цифра увеличилась на 97 новых заражений инфекцией, из которых 68 случаев приходится на город Якутск. Также новые случаи зафиксированы в ряде районов республики — Намском — 8, Мегино-Кангаласском — 6, Нерюнгринском — 5, Хангаласском — 3, по два случая в Ленском, Алданского и Таттинском, и один случай в Усть-Алданском.

Как отметила вице-премьер республики Ольга Балабкина, в Нерюнгринском районе некоторые случаи не являются внутрисемейными или корпоративными.

«Выясняется ситуация того, откуда появился первый заболевший. На сегодня в Нерюнгри проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, чтобы заблокировать распространение инфекции. Мы определились с главным врачом Нерюнгринской ЦРБ с тем, что они будут на постоянной основе выдавать информацию о состоянии пациентов», — сообщила замруководителя Оперштаба.

В Хангаласском районе вирус переходит в сторону Мохсоголлоха. Круг контактных лиц определен и также проводятся все необходимые мероприятия по борьбе с инфекцией.

В Алданском районе случаи зафиксированы у работников одного из недропользователей. Пациенты поступили вовремя и было сразу понятно, что подтвердится COVID-19. Схожая ситуация в Ленском районе — пациенты находились в провизорном отделении.

Касаемо Таттинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Намского районов, вице-премьер отметила следующее: вирус распространяется за счёт приезжающих на летние каникулы детей.