В Якутии приостановлена организация спортивных мероприятий

Спортивная общественность призывает якутян пройти вакцинацию и ревакцинацию.

В рамках дополнительных мер по противодействию распространению COVID-19 приостановлена организация спортивных соревнований, а также подготовка воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, в подведомственных учреждениях Министерства по физической культуре и спорту РС (Я).

«В сложившейся ситуации все спортивные мероприятия для учащихся, в том числе и первенства республики по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского, боксу на призы А.Н. Филиппова и по легкой атлетике, приостановлены до выхода особого распоряжения», — подчеркнул заместитель министра Александр Бугаев.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортзалы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, центры тестирования ГТО и спортивно-досуговые организации будут доступны для посещения только привитым или переболевшим ковидом в последние шесть месяцев гражданам. Для пропуска необходимо предоставить QR-код, который можно получить на портале госуслуг, а также сертификат о прививке или о перенесенном заболевании.

«Спортивные объекты будут работать в штатном режиме с наполняемостью не более 50 % от общего числа посетителей. При посещении важно помнить о мерах безопасности, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Спортивная общественность призывает якутян пройти вакцинацию и ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — сказал Александр Бугаев.