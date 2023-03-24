Щука, не прошедшая экспертизу, обнаружена в продаже в Якутии.

Незаконный оборот 40 тонн рыбы неизвестного происхождения приостановлен.

В Якутии приостановлен незаконный оборот 40 тонн щуки неизвестного происхождения. Рыба поступила для продажи индивидуальному предпринимателю, сообщает Управление Россельхознадзора.

Таким образом рыба была допущена к реализации в пищу людям без документов, которые подтверждали бы проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.

При проведении анализа данных ФГИС «Меркурий» специалисты ведомства выявили, что мороженая щука была изготовлена в Волгоградской области без сырья, в холодильном складе, где нет производства и санитарных условий для этого. К тому же на ее производство было затрачено не более 10 минут.

После продукция была направлена предпринимателю в Липецкую область, а оттуда на реализацию в Якутию.

В конце января инспекторы Россельхознадзора аннулировали производственные сертификаты, что препятствует продаже небезопасной рыбы. Производитель в Волгоградской области исключен из реестра. А в республике 11,5 тонны щуки изъяты из обращения и уничтожены предпринимателем.