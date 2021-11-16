В Якутии приняты меры по контролю экспорта мамонтовой кости

Новая форма отчетности по сбору палеонтологических коллекционных материалов, в том числе с обязательным приложением информации о маркированных образцах бивней мамонта, утверждена приказом Минпромгеологии Якутии.

Нововведение касается периодичности составления и сроки предоставления отчета, с указанием объема собранного материала и места сбора. Это позволит сделать рынок более конкурентным и легальным, а экспорт мамонтовой кости прозрачным. Так, согласно утвержденному приказу сборщики мамонтовой фауны обязаны предоставлять отчет в Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) и в Министерство ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Ранее сообщалось, что в республике был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фауны». Подготовка законопроекта велась в тесном взаимодействии с Союзом сборщиков мамонтовой фауны РС (Я), представителями научного сообщества, депутатского корпуса, состоявшими в рабочей группе. В частности, сборщики мамонтовой фауны, члены Союза, как непосредственные практики, принимали участие во всех этапах разработки законопроекта, начиная с вопросов сбора, транспортировки, реализации и экспорта.

«В законодательстве республики отсутствовало положение о предоставлении пользователем недр отчёта по сбору палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны, тогда как в силу пункта 5 части 2 статьи 22 Закона РФ «О недрах» пользователь недр обязан обеспечить представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых. В соответствии с принятым законом пользователь лицензии с этого года обязан будет направлять отчет», — рассказал заместитель министра промышленности и геологии Якутии Андрей Сычевский.

По словам экспертов, принятые меры позволят контролировать экспорт мамонтовой кости. На сегодня в Якутии находится до 90% мировых запасов бивней мамонта. Ежегодно легально добывается около 100 тонн бивней, а нелегально – в два раза больше. Незаконный промысел вредит экологии арктических территорий, бюджету региона и лишает ученых ценных для изучения экземпляров останков древних животных.