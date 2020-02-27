В Якутии приняты изменения в закон о детях войны

В ходе XIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва под председательством Петра Гоголева 27 февраля 2020 года принят закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года».

Законодательная инициатива народных депутатов республики Петра ГОГОЛЕВА, Антонины ГРИГОРЬЕВОЙ, Виктора ГУБАРЕВА, Феодосии ГАБЫШЕВОЙ, Михаила ГУЛЯЕВА, Юрия НИКОЛАЕВА, Виктора ПРОКОПЬЕВА, Марии ХРИСТОФОРОВОЙ, Владимира ЧИЧИГИНАРОВА, Петра АММОСОВА, Игоря ГРИГОРЬЕВА, Любови ЯВЛОВСКОЙ, Натальи РУМЯНЦЕВОЙ, Семена БЕРЕЗИНА, Розы СОЛНЫШКИНОЙ.

С докладом выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир ЧИЧИГИНАРОВ.

В 2018 году парламентом Якутии был принят закон «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года», разработанный правительством республики.

Народные депутаты Якутии в Год памяти и славы в РФ приняли решение внести в закон ряд изменений. В ходе пленарного заседания была представлена таблица, состоящая из шести поправок. В частности, парламентарии предложили увеличить срок, и теперь в категорию «дети-войны» будут включены и могут получать социальную поддержку от государства граждане, родившиеся и не достигшие совершеннолетия до 31 декабря 1945 года, вместо 3 сентября. Законопроект вносится во втором чтении.

На заседании профильного комитета, когда рассматривался данный законопроект, вице-спикер парламента Якутии Антонина Григорьева отметила, что была проделана большая работа.

Напомним, региональный закон предоставляет детям Великой Отечественной войны меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат, ежегодной диспансеризации, внеочередного приема в организации социального обслуживания, выплаты денежной компенсации в размере 50 процентов стоимости путевки на санаторно-курортное лечение на территории Республики Саха (Якутия) или предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на территории Республики Саха (Якутия) с оплатой 50 процентов ее стоимости указанным лицам (по их выбору) один раз в три года.

Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки осуществляется за счет средств государственного бюджета республики. Порядок предоставления мер социальной поддержки, оформления, выдачи и учета удостоверений детям Великой Отечественной войны утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года» был единогласно поддержан и принят во втором и окончательном чтении.