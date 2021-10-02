В Якутии принята программа психологического здоровья населения

1 октября 2021 года председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО подписал распоряжение Правительства Якутии о мерах по охране психологического здоровья населения, передаёт пресс-служба Минмолодежи республики.

Распоряжением утверждена республиканская программа по охране психологического здоровья населения, определен орган исполнительной власти, по координации деятельности психологических служб Республики Саха (Якутия) в лице Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии и будет создан Центр компетенций по общей координации работы и методическому сопровождению психологических служб на территории республики на базе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».

7 октября 2021 года планируется проведение республиканского форума для психологов в онлайн формате.

«Вопрос развития психологических служб нашей республики был поставлен главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ в 2020 году. В течение года проведена огромная работа по оценке имеющейся текущей ситуации, как в нашей республике, так и в стране в целом. Первым результатом проведенной работы является утверждение программы по охране психологического здоровья населения и определения координирующего органа в данной сфере. Уверена, что принятая программа даст большой толчок в оказании качественных и доступных психологических услуг населению, профилактике многих психологических проблем», – отметила заместитель председателя правительства республики Ольга БАЛАБКИНА.

«На сегодняшний день в республике шесть органов исполнительной власти координируют работу психологических служб – это Минмолодежи, Минтруд, Минобрнауки, Минздрав, Минспорт и Госкомзанятости и каждый из них по своим направлениям, что не совсем удобно для отдельно взятого человека. В целях улучшения качества психологических услуг будем вырабатывать общую стратегию, механизм работы, марштрутизацию услуг для определенного гражданина, общий реестр психологов и многое другое», – заявил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Степан САРГЫДАЕВ.

«Начав с оказания госуслуги психологического консультирования всем желающим на бесплатной основе, учреждение выросло в комплексный психологический центр. В Центре действуют круглосуточные анонимные службы: Республиканский телефон доверия, Мобильная кризисная служба — по оказанию помощи детям, подвергшимся жестокому обращению (физическому и сексуальному) и Детский телефон доверия. В составе межведомственной Психологической спасательной службы РС(Я) под руководством ГУ МЧС Росси по РС(Я) психологи учреждения оперативно выезжают на трагические, экстренные, кризисные ситуации. По преступлениям с участием несовершеннолетних тесно работает с различными ведомствами – СУ СК, МВД, Прокуратурой, обеспечивая психологическую безопасность пострадавших. Проводит просветительские мероприятия, открытые лекции, тренинги. Оказывает экспертизу информационной продукции. Реализовывает социальные проекты: программы летней занятости для детей, профориентацию, совместные проекты с НКО и общественными объединениями, профилактические и мотивационные мероприятия для разных групп населения по выявленным проблемам и др.», – рассказал директор учреждения Владимир СКРЯБИН.

Подписание данного распоряжения и создания Психологического центра компетенций станет логическим шагом для развития региональной политики по оказанию социально-психологических услуг и повышения качества и доступности для населения Якутии. При организации Центра планируется разработка принципа «единого окна» — физическая и электронная.

Координация психологических услуг даст:

Сокращение дублирования функций ведомств и подведомственных учреждений;

Равномерное распределение специалистов по муниципальным образованиям;

Оперативность и координированность реагирования психологических служб при кризисных, трагических и чрезвычайных ситуациях;

Гуманизация сферы оказания психологических услуг;

Обмен компетенциями между специалистами различных направлений.

В результате республика получит решения актуальных психологических проблем жителей республики:

Качество психологических услуг;

Доступность услуг в якутских географических условиях;

Адаптация подходов к особенностям жителей Якутии как залог эффективности психологических видов работ»