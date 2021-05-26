В Якутии принят конституционный закон о Конституционном совете

В ходе XXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) народные депутаты поддержали конституционную инициативу Главы Якутии Айсена Николаева и приняли проект конституционного закона РС (Я) «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)».

Представляя депутатскому корпусу законопроект, руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров отметил, что проект конституционного закона разработан в развитие положений внесённого Главой Якутии Айсеном Николаевым проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

Федеральный законодатель даёт право регионам создавать конституционные советы. Так, согласно пункту 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 08 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» субъекты Российской Федерации вправе принять решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти регионов.

Рассматриваемый законопроект устанавливает правовой статус Конституционного совета Республики Саха (Якутия), определяет перечень полномочий Конституционного совета, устанавливает порядок формирования персонального состава и иные элементы статуса Конституционного совета Якутии.

«В рассматриваемом документе правовой статус Конституционного совета Республики Саха (Якутия) определён как государственный орган, постоянно действующий при Государственном Собрании (Ил Тумэн) «в целях соблюдения верховенства Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) в системе законодательства Республики Саха (Якутия), прямого действия Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) на территории Республики Саха (Якутия), укрепления конституционной законности, сохранения и развития конституционных ценностей правового демократического государства в Республике Саха (Якутия) как субъекте Российской Федерации», – сказал Афанасий Владимиров.

Конституционный совет предлагается назначать Государственным Собранием (Ил Тумэн) по представлению Главы Якутии в составе девяти конституционных советников Республики Саха (Якутия), включая Председателя, двух его заместителей и секретаря-советника Конституционного совета, которые будут осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Кроме того, пять конституционных советников – представителей общественности будут осуществлять свои полномочия на непостоянной основе.

На лиц, замещающих должности Председателя Конституционного совета, заместителей Председателя и секретаря-советника Конституционного совета, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные федеральным и республиканским законодательством, регулирующим статус лиц, замещающих государственные должности Республики Саха (Якутия).

После обсуждения народные депутаты республики приняли проект конституционного закона РС (Я) «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)», направленный на обеспечение соблюдения верховенства Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) в системе законодательства республики и укрепления конституционной законности, в окончательном чтении.