В Якутии принят государственный бюджет республики на 2023 год

На заседании парламента региона 30 ноября в окончательном чтении принят проект закона о государственном бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходная часть госбюджета республики на 2023 год с учетом поправок внесенных ко второму чтению составила 272,9 млрд рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении поблагодарил народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) за работу по подготовке и принятию госбюджета. Ил Дархан подчеркнул, что проведена большая работа, в ходе которой рассмотрены более 600 поправок.

«В сегодняшних непростых условиях создан хороший сбалансированный бюджет. Со следующего года будет введено много социальных статей, работа в данном направлении продолжится. Принято решение об увеличении финансирования сельского хозяйства в 2023 году. Уверен, что эта мера будет способствовать дальнейшему развитию отрасли», – сказал Айсен Николаев.

Руководитель региона отметил, что в Инвестиционную программу включены основные объекты, имеющие важное значение для республики. В их числе – онкологический центр.

Айсен Николаев поблагодарил депутатов Государственной Думы РФ от республики и в первую очередь Галину Данчикову за результативную работу по федеральному бюджету. Глава озвучил, что дотации бюджету республики сохранены на уровне прошлого года, хотя в первоначальном варианте предполагалось их существенное сокращение. Этого удалось добиться благодаря совместной работе руководства республики и депутатов Госдумы.

В заключение Айсен Николаев подчеркнул, что в 2023 году предстоит большая работа по увеличению доходной части бюджета. Он призвал правительство и парламент региона приложить все усилия для решения поставленных задач.

Доходная часть госбюджета республики на 2023 год с учетом поправок внесенных ко второму чтению составила 272,9 млрд рублей, и в целом увеличена на 15,3 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, изменений безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от государственных организаций.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 13,6 млрд рублей и составили 161,6 млрд рублей. Основными налоговыми источниками формирования госбюджета на 2023 год остаются налог на прибыль организаций (61,8 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (35 млрд рублей), налог на добычу полезных ископаемых (23,8 млрд рублей), налог на имущество организаций (15,9 млрд рублей). Основным источником формирования неналоговых доходов остаются поступления дивидендов по акциям, находящимся в собственности республики. Прогноз на 2023 год по дивидендам составляет 9,1 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в 2023 году увеличены на 1,7 млрд рублей и составили 111,2 млрд рублей.

Бюджет республики сохраняет социальную направленность. Доля расходов госбюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг, то есть социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру спорт, СМИ, составит 141,7 млрд рублей (50,1%).

На поддержку сельского хозяйства в 2023 году будет предусмотрено 14,2 млрд рублей, в том числе 0,7 млрд рублей – субсидии из федерального бюджета.

В рамках второго чтения законопроекта Инвестиционная программа республики в 2023 году (без учета средств Дорожного фонда) увеличена на 4 млрд рублей и составит в сумме 39,4 млрд рублей.

На финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, в госбюджете запланированы в 2023 году средства в сумме 35,9 млрд рублей.