15.06.2022
14:54
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Общество

В Якутии примут закон о патриотическом воспитании молодежи

В ближайшее время в Якутии примут закон о патриотическом воспитании молодежи. Законопроект в окончательном чтении вступит в силу в конце июня — передает ЯСИА.

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и санкций недружественных стран необходимо усилить патриотическое воспитание молодежи.

«В прошлом году депутаты Ил Тумэн приняли в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании молодежи. Его окончательное рассмотрение состоится до конца июня. После этого закон вступит в силу в ближайшее время», ㅡ сказал председатель постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) Михаил Гуляев.

По его словам, молодежь должна понять, что благополучие страны полностью зависит от граждан, которые любят, защищают и ценят свою Родину. Без этого развитие России невозможно.

«Сейчас идет усиленная работа по противодействию санкциям недружественных стран, в том числе в области импортозамещения. Правительство Якутии совместно с главой республики Айсеном Николаевым наметили ряд задач, реализация которых зависит среди прочего и от активного участия всего населения», ㅡ отметил Гуляев.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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