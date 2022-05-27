27.05.2022
17:43
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Экология

В Якутии примут меры по борьбе с шелкопрядом

С начала вегетационного периода в центральной части республики  проводятся контрольные обследования для уточнения площади и количества гусениц сибирского шелкопряда, вышедших с зимней спячки.

Обследования проводятся специалистами Якутского отдела ФБУ «Рослесозащита». Предварительно подтверждается наличие гусениц выше фонового показателя в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Намском районах.

На сегодняшний день обследовано 70% очага вредителя, завершение работ планируется к 31 мая этого года. По итогам обследований на основании актов с учетом фенологии вредителя будет принято решение о сроках организации мер борьбы с сибирским шелкопрядом.

Фото: Пресс-службы Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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