В Якутии приговорен педофил

Собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в 2016 году обвиняемый, на тот момент проживая с супругой и ее дочерьми от первого брака, совершил в отношении 7-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осуждён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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