В Якутии приезжий вахтовик похитил карту и обокрал коллегу

Прокуратура Анабарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета).

По версии следствия, обвиняемый, работая вахтовым методом на одном из участков алмазодобывающего прииска в Анабарском районе, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, тайно похитил банковскую карту коллеги. Далее, находясь в г. Красноярске, снял через банкомат 300 000 рублей, принадлежащие потерпевшему. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Виновное лицо установлено по поручению следователя сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) в г. Новосибирск Новосибирской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.