В Якутии прибудут еще 90 человек на тушение лесных пожаров

Наращивание сил в рамках объявленного режима ЧС федерального значения продолжится в Якутии. Так, по межрегиональному маневрированию в скором времени ожидается прибытие еще 90 человек — 40 работников из Читинской авиабазы и 50 сотрудников группировки с Улан-Удэ. Об этом сообщили на заседании КЧС под председательством первого зампреда правительства Дмитрия Садовникова @sadovnikovdd. Напомним, что режим ЧС федерального уровня Якутия и Хабаровский край ввели для повышения оперативности борьбы с лесными пожарами. Это позволило по упрощенному порядку привлечь допсилы соседних регионов и МЧС России. Сейчас в Якутии уже борются с огнем 570 бойцов федеральной Авиалесоохраны. В целом к тушению лесных пожаров в республике привлечены 1 130 человек, включая 669 работников парашютно-десантной пожарной службы, 215 сотрудников лесопожарной службы, 68 сотрудников Государственной противопожарной службы и МЧС России, 178 человек из числа местного населения. Задействовано 109 единиц техники.