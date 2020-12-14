В Якутии при тушении пожара в гаражах спасли мужчину

В поселке Алмазный Мирнинского района при тушении частных гаражей спасли мужчину.

14 декабря в 07.24 в пожарную часть ОГПС РС (Я) № 21 по Мирнинскому району поступило сообщение о пожаре в районе частных гаражей п. Алмазный. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения МПЧ-5 по охране п. Алмазный кровли гаражных боксов горели открытым огнем. Пожарными сразу было подано два ствола «Б».

В 0725 был объявлен вызов №3, одновременно на место происшествия выехали дополнительные силы и средства ПЧ №7 по охране с. Арылах и 2 отделения Федеральной противопожарной службы г. Мирный.

В связи с угрозой взрыва горюче-смазочных материалов в объеме 1000 литров был подан переносной лафетный ствол. В 09.45 пожарными ликвидировано открытое горение на площади 600 кв. м. В результате пожара огнем повреждены кровли гаражных боксов на площади 550 кв. м и находящаяся внутри техника в количестве 4 единиц техники и 21 гаражный бокс. Спасен мужчина 1960 года рождения, 7 единиц техники и 5 гаражных боксов.

На ликвидацию последствий пожара задействованы 52 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России по РС (Я) 42 человека личного состава и 8 единиц техники, УВД — 3 человека, 1 единица техники, МГОК – 1 человек, 1 единица техники, «Якутскэнерго» — 3 человека, 1 единица техники, ОНД и ПР по МО «Мирнинский район» – 2 человека, 1 ед. техники.