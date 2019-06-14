В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент

Мирнинском межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в п. Заря.
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.