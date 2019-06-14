В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент

Мирнинском межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в п. Заря.

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.