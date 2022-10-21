В Якутии при столкновении машин пострадал ребенок — он не был пристегнут

20 октября около 16 часов дня в г.Нерюнгри в районе дома №16 по ул.Карла Маркса 45-летняя женщина — водитель, управляя автомобилем «Suzuki Grand Vitara», при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю, движущемуся по ней, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Toyota Aqua Hybrid» под управлением 29-летнего водителя.



В результате происшествия пострадали два пассажира автомобиля «Toyota». 32-летний мужчина, который в момент автоаварии находился на заднем пассажирском сидении справа, ремнем безопасности не был пристегнут, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй пострадавший пассажир — 7 летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сидении слева. Он также не был пристегнут ремнем безопасности, при столкновении автомашин получил ушиб мягких тканей головы. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.