В Якутии при рождении второго ребенка семье предоставят более 750 тысяч рублей
Общий объем выплат, который предоставляется семьям при рождении второго ребенка, в Якутии составит 756 602 рубля — такова сумма средств федерального и республиканского материнских капиталов. Об этом сообщила на брифинге для республиканских СМИ министр труда и социального развития РС(Я) Елена Волкова.
В послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию прозвучало, что сумма материнского капитала при рождении второго ребенка будет увеличена на 150 тысяч. Таким образом его размер составил 616 617 рублей.
«Напомню, что в нашей республике, равно как и в других субъектах Дальнего Востока с прошлого года реализуется дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. С 2020 года, исходя из действующих условий, размер дополнительного маткапитала при рождении второго ребенка составляет 139 985 рублей. Таким образом, при рождении второго ребенка с учетом предполагаемого увеличения маткапитала сумма двух выплат составит 756 602 рубля», — сказала министр труда и социального развития республики Елена Волкова.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82