В Якутии при рождении второго ребенка семье предоставят более 750 тысяч рублей

Общий объем выплат, который предоставляется семьям при рождении второго ребенка, в Якутии составит 756 602 рубля — такова сумма средств федерального и республиканского материнских капиталов. Об этом сообщила на брифинге для республиканских СМИ министр труда и социального развития РС(Я) Елена Волкова.

В послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию прозвучало, что сумма материнского капитала при рождении второго ребенка будет увеличена на 150 тысяч. Таким образом его размер составил 616 617 рублей.