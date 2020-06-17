В Якутии при рождении детей полагаются выплаты

В Якутии семьи с детьми кроме выплат, введённых в этом году могут получить социальную поддержку в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Так, при рождении при рождении первого ребенка полагается единовременная помощь — 35 200 рублей и ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей.

При рождении второго ребенка появляется право на региональный материнский капитал.

При рождении третьего и последующего ребенка выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей.

Для получения соцподдержки необходимо в поисковике ввести желаемую выплату на сайте www.e-yakutia.ru. По интересующим вопросам обращайтесь по телефонам Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.