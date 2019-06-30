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В Якутии при реализации нацпроектов особое внимание будет уделено муниципальному уровню

«На сегодняшнем этапе необходимо обратить особое внимание на реализацию мероприятий на муниципальном уровне. Главам районов нужно крайне активно принимать участие в мониторинге реализации региональных проектов и предоставлять исчерпывающую информацию в адрес проектного офиса», — сказал руководитель Якутии Айсен Николаев в пятницу в совещании с членами правительства и главами муниципальных районов.

Ил Дархан поручил проектным командам организовать на местах все уровни контроля: государственный, муниципальный и общественный, усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам получения мер государственной поддержки.

Айсен Николаев отметил, что с органами местного самоуправления заключено 50 соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации национальных проектов на сумму 2 млрд 953 млн рублей. При этом четверть средств поступила из федерального бюджета. По районам размещены закупки на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного фонда, началась работа по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, строительство детских садов и школ, спортивных и культурных объектов.

«Очень важно выстроить слаженную и эффективную работу, включая организационные мероприятия по освоению территорий, разработке проектно-сметной документации и прохождению различного вида экспертиз. Учитывая климатические условия республики и вытекающий отсюда короткий период строительства нужно своевременно организовать и не нарушать плановые сроки по закупкам», — дал указание Айсен Николаев.

Лидер Якутии заострил внимание на одном из самых значимых для республики региональных проектов – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он дал поручение органам местного самоуправления и Дирекции жилищного строительства отработать все заявки на участие текущего года.

Николаев положительно оценил работу глав Амгинского и Горного улусов, поселка Жатай. Критике же подверглась нерасторопность администрации Алданского района. Глава Якутии констатировал, что алданские власти до сих пор не представили заявку в Дирекцию жилищного строительства на участие в программе по переселению из аварийного жилфонда в 2019 году. И это несмотря на то, что в районе находится самый большой объем в республике расселяемого аварийного жилья – 181 тыс квадратных метров. Лидер Якутии потребовал от главы Алданского района Северина Позднякова собраться в этот критический момент и до 1 июля сформировать заявку. В противном случае деньги будут перераспределены по другим районам, предупредил Айсен Николаев.

Переносы сроков реализации национальных проектов не допустимы, подчеркнул глава.

Добавим, что Айсен Николаев дал оценку деятельности правительства республики по подготовке и началу реализации национальных проектов за первое полугодие этого года. По его мнению, якутский кабмин справился с задачами. Николаев сообщил, что в целом мероприятия по всем направлениям региональных проектов идут по плану – из 603 мероприятий в срок реализуются 588, то есть 98%. Утверждены паспорта региональных проектов, начал работу республиканский проектный офис в составе 328 представителей из числа госслужащих, муниципалитетов, подведомственных предприятий, бизнеса и некоммерческих организаций. Кроме того, республика выстроила конструктивный диалог с федеральными министерствами и ведомствами.

Ил Дархан отметил, что мероприятия по всем направлениям региональных проектов идут по плану – из 603 мероприятий в срок реализуются 588, то есть 98%. Также он напомнил, что на первое полугодие было запланировано подписание 259 контрактов, из них подписано 174 контракта, а это 69%. Во втором полугодии 2019 года запланировано заключение 520 контрактов, из них 350 – по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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